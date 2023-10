Jada Pinkett Smith annonce être séparée de Will Smith depuis 2016 et a cru à une blague lorsqu'il a frappé Chris Rock

Les Smith avaient particulièrement défrayé la chronique en 2022, lorsque l'acteur de la saga "Men in Black" avait giflé sur la scène des Oscars l'humoriste Chris Rock, à cause d'une blague douteuse concernant la perte de cheveux de sa femme. Interdit de cérémonie des Oscars pendant 10 ans, après avoir lui-même démissionné de l'Académie, Will Smith s'est publiquement excusé auprès de Chris Rock.