Vendeurs à la sauvette aux abords de la Tour Eiffel à Paris : des images de pâte à crêpe stockée dans les égouts (vidéo)

Des images du journal Le Parisien montrent ainsi des vendeurs à la sauvette extraire des aliments et des bouteilles d’alcool d’espaces de stockage de fortune tels que des égouts, des trappes du fournisseur d’électricité ERDF ou de chauffage urbain.

Ce constat alarme grandement la population locale qui y voit un danger pour la santé publique, car la chaîne du froid et l’hygiène de base sont totalement occultées par ces vendeurs. “Une soirée sous la tour Eiffel et c’est turista du Champ-de-Mars garantie”, a ironisé un élu.

Ces images ont été prises par des riverains, qui ont les poils régulièrement hérissés au constat des allées et venus de ce réseau de vendeurs douteux. “La nourriture, ravitaillée discrètement certains soirs par un camion non réfrigéré, est trimballée entre les allées. Elle est ensuite chauffée ou réchauffée sur des braséros de fortune posés sur des caddies ou des vélos-cargos, équipés de bonbonne de gaz qui nous font peur”, témoigne l’un d’entre eux.

“Laisser dans des caddies à l’air libre, de la nourriture, vous savez très bien ce que ça amène comme nuisibles. Tout ça, non géré, va se développer si on ne fait rien […], alerte David Zenouda, vice-président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) Paris Ile-de-France, qui apprend l’existence de cette réalité en visualisant les images des riverains.

“Là, ça prend une ampleur puisque l’on a vu des sandwichs, du chaud… Donc c’est un danger en termes d’hygiène alimentaire. Et je déconseille évidemment à toutes les personnes qui visitent les alentours de la tour Eiffel de se nourrir en ces lieux puisqu’ils ne sont soumis à aucune norme d’hygiène”, termine le représentant du secteur professionnel.

La préfecture de police a affirmé auprès du Parisien être sur le dossier, en insistant sur une intervention transversale des services de police municipale et nationale, ainsi que la gendarmerie. “À la fin de cet été, nous avons saisi sur le secteur 10 tonnes de marchandise, dont approximativement un tiers de denrées alimentaires – pack d’eau, Nutella, sucre et confiture, alcool, viandes de kebab et poulet”, a-t-elle déclaré.