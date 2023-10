Une ex-candidate de Secret Story ouvre une maison close en Belgique? Voici son vrai projet

Depuis quelque temps, Nathalie Andreani est connue pour ses contenus pour adultes. Elle publie sur deux plateformes connues: Only Fans et Mym. Elle y poste des photos et vidéos coquines, pour lesquelles elle est évidemment rémunérée avec son compagnon, Gabano.

Une maison close en Belgique et... en France?

Lors de son passage avec son compagnon sur la chaîne Youtube de Sam Zirah, Nathalie Andreani a été interrogée sur une vidéo d’une maison en travaux, qui serait potentiellement acquise pour devenir une maison close. “On nous a envoyé une vidéo d’une maison en travaux que vous auriez acheté en Belgique afin d’y développer un nouveau projet”, contextualise Camille, présente sur le plateau.

Nathalie Andreani est très fière, avec son compagnon Gabano, de ce nouveau projet. “Nous avons acheté une maison. Nous avons eu l’acceptation de la mairie et nous allons ouvrir notre première maison close en Belgique. Et… Nous avons eu aussi l’acceptation sur Paris, nous allons donc ouvrir notre première maison close sur Paris également.” Les quatre intervenants présents sur le plateau semblent plutôt surpris.

Sam Zirah relève alors qu’il est interdit de monter ce type d'activité en France. “Nous serons les premiers”, lance Gabano. Mais le couple affirme avoir les autorisations nécessaires.“Elles louent leurs chambres au mois, à la semaine, etc. [...] Les lois sont faites pour être contournées et détournées.”

“Vous n’avez pas l’impression d’exagérer?”, lance alors Djinda, une des animatrices du plateau. La réponse est sans appel: "Business is business, il faut savoir rebondir, Mym et Only Fans, c'est bien, mais on passe à un niveau au-dessus"

Finalement, le couple avoue qu’il a “pranké” les animateurs du plateau. “On ne va pas faire ça du tout, on vous a fait une blague”, rassure Gabano.

Par contre, le couple a quand même un projet avec cette maison. “Nous allons ouvrir des Love room. Tout ce qu’il y a de plus sympathique, pour y aller avec qui on veut. On loue un endroit de charme. Ça va être un peu merveilleux, glamour, etc.. On peut amener sa femme, sa copine. Il y aura plusieurs ambiances et différents thèmes pour tous les goûts”.

Pas de maison close donc, mais des Love room à venir.