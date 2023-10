Sharon Stone: "Je suis donc une personne handicapée et, pour cette raison, je ne suis pas souvent embauchée"

"Pendant longtemps, j'ai voulu faire semblant d'aller bien", dit-elle. "J'ai besoin de huit heures de sommeil ininterrompu pour que mes médicaments pour le cerveau agissent et que je n'aie pas de crises d'épilepsie. Je suis donc une personne handicapée et, pour cette raison, je ne suis pas souvent embauchée. Ce sont des choses auxquelles je fais face depuis 22 ans, et je le dis ouvertement aujourd'hui".

Se souvenant de son processus de rétablissement initial, Sharon Stone explique au magazine People, qu'elle "bégayait" au début et qu'elle ne "voyait pas correctement". Elle dit avoir également souffert de pertes de mémoire pendant une longue période. "J'ai tout perdu", dit-elle. "J'ai perdu tout mon argent. J'ai perdu la garde de mon enfant. J'ai perdu ma carrière. J'ai perdu toutes ces choses que vous considérez comme votre véritable identité et votre vie".

Elle aborde également le soutien de son père, qui l'a aidée dans ces moments compliqués. "Mon père était là pour moi, mais je dirais que c'est à peu près tout", confie-t-elle à PEOPLE dans le numéro de cette semaine, tout en revenant sur cette période. "Je comprends que si vous voulez vivre avec des citoyens solides, ne venez pas à Hollywood".