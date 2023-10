La vidéo est prise pour et par le magazine Vogue France. Ils mettent d'ailleurs en avant ce choix. "Sans maquillage, libérée et plus heureuse que jamais, @PamelaAnderson nous a invités à la rejoindre dans sa suite d'hôtel alors qu'elle se préparait à assister au défilé @VivienneWestwood à Paris. Pour l'occasion, @Hugocmpn de Vogue France a eu une conversation approfondie avec la star sur ce que c'est que de s'affranchir des conventions de beauté et d'embrasser son moi authentique, et pourquoi elle a la responsabilité de le faire en tant que femme dans l'œil du public. Vêtue de son propre look vintage Vivienne Westwood et d'un de ses chapeaux emblématiques, la star était une vision poétique et romantique dans les rues de Paris. Vous n'avez définitivement pas besoin d'un styliste ou d'une équipe glamour, Pamela!"

L'actrice a décidé de vivre une nouvelle aventure à Paris. "Une aventure à Paris avec un regard neuf... 🤍Il y a de la beauté dans l'acceptation de soi, l'imperfection et l'amour", écrit-elle sur les réseaux sociaux.

Ce choix a été salué par Jamie Lee Curtis et par beaucoup d'internautes. "LA RÉVOLUTION DE LA BEAUTÉ NATURELLE A OFFICIELLEMENT COMMENCÉ ! @pamelaanderson au milieu de la semaine de la mode avec tant de pressions et de postures, et, cette femme s'est présentée et a réclamé sa place à la table avec rien sur son visage. Je suis très impressionnée par cet acte de courage et de rébellion."