“Émission de merde” : Cyril Hanouna piégé en direct par un vidéaste dans “Touche pas à mon poste”

Installé dans le public de l’émission, le jeune homme a profité des largesses de l’animateur, qui lui a tendu le micro, pour dire tout le mal qu’il pensait de “TPMP”.

Expliquant vouloir remercier toute l’équipe, Théo Audace, béquilles à l’appui, raconte avoir été victime d’un accident grave il y a un an. “Vous m’avez aidé à guérir. Tous les jours à l’hôpital, je voyais votre émission, et ça me donnait la force de continuer. Un jour, après plusieurs mois d’entraînement, j’ai enfin pu me mettre debout, marcher et enfin éteindre cette émission de merde tout seul. ”

La blague, inspirée d’un commentaire posté il y a plusieurs années sous un post de la chanteuse Aya Nakamura, n’a pas plu à tout le monde. À commencer par Cyril Hanouna qui, au moment ou le vidéaste a été raccompagné dehors en compagnie de ses amis, les a invités à se “barrer” rapidement.