Lukaku, de la bière, mais surtout... JCVD : l'Ukraine remercie la Belgique avec une vidéo décalée

Ce n'est pas tout la vidéo commence en fait avec la phrase "What we love about Belgium" (ce qu'on aime sur la Belgique): et à part JCVD, le ministère ukrainien apprécie aussi le chocolat belge, la bière et particulièrement la Brugse Zot, mais aussi nos footballeurs de légende et parmi eux Romelu Lukaku. Enfin, l'Ukraine indique apprécier le soutien militaire, mais aussi logistique de la Belgique depuis le début de l'invasion russe, en février 2022 et conclut par des remerciements.