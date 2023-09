Laura Laune “recycle la connerie humaine” en revendant ses commentaires haineux

À l’ère d’internet et des réseaux sociaux, les stars sont de plus en plus nombreuses à dénoncer les commentaires haineux qu’elles peuvent recevoir. C’est le cas de Laura Laune, l’humoriste révélée dans l’émission “La France a un incroyable talent”. Celle qui se revendique comme la “Greta Thunberg de la fils de puterie” donne le ton dans une nouvelle vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.