”Leur pire accessoire !”: la nouvelle coque vegan d’Apple ne fait pas l’unanimité

Les thématiques de l’écologie et du bien-être animal prenant de plus en plus de place dans l’actualité, Apple a décidé, à l’occasion de la sortie de l’iPhone 15, d’abandonner ses coques en cuir pour les remplacer par des coques… vegan, appelées FineWoven. Par vegan, on entend un tissu végétal tressé qui ressemble fortement, il faut bien l’admettre, à du cuir retourné. A priori, tout va bien. Apple a réussi à proposer un produit qui conserve le toucher et l’aspect propres au cuir, tout en évitant de tuer des animaux. Sauf qu’il y a un “mais”.