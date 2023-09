Insolite : incommodé par les flatulences d’un chien, un couple se fait rembourser ses billets d’avion

Rapidement incommodés par les manifestations corporelles du canidé, les deux Néo-Zélandais ont demandé au personnel de bord pour changer de place. Problème : le couple était installé en classe Premium et les seules places restantes se trouvent en classe économique. Préférant rester à côté d’un chien qui pète plutôt que descendre de standing, le couple décide d’abord de rester à sa place.

Mais à la moitié du voyage, c’en est trop. Gill et Warren ne pouvant plus supporter les flatulences de Toby (nom d’emprunt), ils décident d’aller en classe économique qui, vu le contexte, était plus confortable. Désolé pour le couple, le personnel de bord rédige un rapport d’incidence et promet que la compagnie les dédommagerait.

Une semaine passe, et toujours pas de nouvelles de Singapore Airlines. Gill et Warren décident donc d’envoyer un mail afin de réclamer leur dû. La compagnie propose de les dédommager en leur offrant des bons-cadeaux de 125 dollars néo-zélandais (70€) sur leur Krisshop. Le couple estimant que le préjudice subi vaut plus qu’une montre bas de gamme, il demande à la compagnie aérienne de se montrer plus généreuse. Et c’est ce qu’elle fait, en leur offrant, cette fois, des bons de 200 dollars (125€). Mais pour Gill et Warren, ce n’est toujours pas suffisant. Ce qu’ils veulent, c’est le remboursement complet de leur voyage. Singapore Airlines finit par céder et leur verse 1410 dollars. Visiblement pas rancunier, le couple a décidé de reverser la somme à une association qui met des chiens d’assistance à disposition de personnes malvoyantes.