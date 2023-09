Irlande : ce faux "trou de météorite" qui fait le buzz se révèle être une blague

Ce sont des astronomes amateurs qui ont rapidement lancé la rumeur qu'il s'agissait d'un impact de météorite. La rumeur est parvenue jusqu'à la chaîne Virgin Media News qui a parlé d'un "mystérieux trou ayant causé une agitation dans le nord de Dublin".

"C’est un énorme et mystérieux cratère, qui ne semble pas appartenir à ce monde", entame très sérieusement la journaliste, Hanna Murphy, dans le reportage. Un certain Dave Kennedy, astronome amateur, apparaît alors pour expliquer qu’un bout de roche noire, trouvé à proximité, ressemble à une petite météorite qui aurait traversé l’atmosphère pour atterrir sur cette plage. Il dit qu’il n’en sait pas plus, mais il semble bien décidé à faire analyser le caillou.

Pendant plusieurs heures, la région tout entière s'était prise de fascination pour une cavité dans le sable. Après plus d'une journée d'emballement et une nuit qui aura permis à la marée de recouvrir le trou, la région a retrouvé son calme.