Des promeneurs coursés par une vache sur une plage en France : les pompiers contraints d’intervenir (vidéo)

Problème : le bovin a semé la pagaille en chargeant plusieurs promeneurs. Il était visiblement nerveux et les maîtres nageurs ont mis du temps à le calmer. Après plus de 20 minutes et avec l’aide de l’éleveur et des pompiers, ils sont finalement parvenus à le maîtriser et à le rediriger vers son enclos.

Dans la région, ce n’est pas la première fois que de tels scenarii se produisent. En août dernier, la police avait dû intervenir pour 4 chameaux qui s'étaient échappés près de Perpignan, rapporte nos confrères de BFMTV.