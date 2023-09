Voici la moto pliante de Honda, version 3.0, pas plus grande qu’une valise

©

Dans les années 80, Honda a commercialisé une moto encore plus petite que la légendaire Monkey. Dotée d’un moteur 50cc, la Motocompo disposait d’un guidon pliable et d’une selle escamotable. L’engin était alors assez petit pour être rangé dans le coffre d’une voiture de ville. La Motocompo n’a vécu que quelques années, mais ça a suffit pour en faire un objet culte de son époque, et n’espérez pas en trouver une en état de marche pour moins de 3.000€. Sa version 3.0 sera bien moins chère.

9 cm d’épaisseur, pour 53 cm de haut et 74 cm de long

Son héritière s’appelle Motocompacto. Epoque oblige, il s’agit désormais d’un petit scooter électrique qui, dans son format "valise", mesure à peine 9 cm d’épaisseur, pour 53 cm de haut et 74 cm de long. Le tout pèse un peu moins de 20 kilos, ce qui permet de l’emmener assez facilement chez soi ou au bureau pour effectuer la recharge, puis dans le coffre de la voiture en vue des fameux "derniers kilomètres". La batterie autorise jusqu’à 19 km d’autonomie, et ce joli petit engin revendique une vitesse de pointe de 24 km/h. Selon nos informations, Honda envisage de lancer la Motocompacto aux USA avant la fin de l’année, au prix de 995$. On espère que l’Europe est également au programme.