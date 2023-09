Après la diffusion de premières photos époustouflantes de “bébés étoiles” en juillet dernier, le surpuissant télescope de la NASA, placé en orbite à 1,5 million de kilomètres de notre planète, a remis le couvert sur le réseau social X (ex-Twitter) en diffusant un cliché représentant la naissance d’une étoile.

”Sur cette image, on voit une étoile nouveau-née avec des jets de gaz supersoniques crachés depuis ses pôles. Cette étoile n’a que quelques dizaines de milliers d’années sur cette photo, mais quand elle grandira, elle ressemblera beaucoup à notre Soleil”, peut-on lire en légende.

James Webb, plus d’un an d’images somptueuses

En un peu plus d’un an, le télescope a observé la plus lointaine des galaxies jamais détectée, des trous noirs supermassifs, mesuré pour la première fois la température de planètes rocheuses “cousines” de la Terre, dont il a même commencé à analyser l’atmosphère.

À l’origine d’un flot d’études scientifiques constant, les observations de James Webb – dont les principales missions sont l’exploration du tout jeune univers, l’étude des exoplanètes, c’est-à-dire des planètes en dehors du système solaire, et la compréhension de la formation et du cycle de vie des étoiles – n’en finissent donc plus d’abreuver les spécialistes.

Outre ces accomplissements, le grand public a, lui, pu se délecter de somptueuses images. En octobre 2022, James Webb avait notamment révélé son premier cliché des emblématiques “Piliers de la création”, d’immenses structures de gaz et de poussière regorgeant d’étoiles en formation, à 6.500 années-lumière de la Terre, dans notre Voie lactée.

L’envol de cet observatoire volant d’une valeur de 10 milliards de dollars, à bord d’une fusée Ariane 5 fin 2021, avait couronné des décennies de travail.

Il est le successeur du télescope spatial Hubble, lui-même toujours en fonctionnement. À la différence de Hubble, qui observe l’Univers essentiellement dans le spectre visible, James Webb fonctionne, lui, dans l’infrarouge. Cela lui permet de détecter des lueurs bien plus faibles, et donc de voir bien plus loin.

Cette longueur d’onde étant imperceptible aux yeux humains, les clichés sont ensuite “traduits” dans des couleurs visibles.

James Webb a assez de carburant pour fonctionner durant 20 ans.