L'affaire du "Pipigate" vue par Yann Barthès: "On dirait un épisode de Black Mirror" (vidéo)

L'affaire fait la Une dans notre pays. Et dépasse désormais nos frontières... Ce mercredi soir, Quotidien lui a consacré un peu plus de 3 minutes "Comment ne pas parler de cette affaire qui fait la Une en Belgique?", se marre Yann Barthès. L'animateur de Quotidien, de retour sur TMC depuis lundi, s'amuse de cette histoire belge et du fait qu'elle a droit à l'ouverture de nos principaux JT. "On parle bien du ministre de la justice belge qu'on voit, sur une vidéosurveillance, bourré qui fait semblant de pisser sur un autre homme", souligne-t-il en commentant les images diffusées notamment sur la RTBF.

"Et les Belges inventèrent l'affaire du 'Pipigate'", enchaîne-t-il, dans l'hilarité générale du plateau. "Les potes du ministre ont donc pissé sur la voiture de police qui est censée protéger le ministre. Si on peut se permettre un jugement: pas ouf...", résume l'animateur français qui pointe le ridicule de la situation avec "cette séquence où le ministre de la Justice se débriefe lui-même bourré, on dirait un épisode de Black Mirror", cette série qui dénonce les dérives de notre société.

Avant de conclure: "Et rassurez-vous les Belges: les ministres de la Justice qui mentent, ça se passe aussi en France..."