Un chien dévore le passeport de son maître et pourrait annuler son mariage

Chickie, un an et demi, pourrait bien empêcher ses deux maîtres de se marier. Le golden retriever de Donato Frattaroli et Magda Mazri n’a en effet peut-être pas mesuré les conséquences de son acte lorsqu’il a dévoré le passeport de Donato. Le couple originaire de Boston prévoyait en effet de se marier à l’étranger, en Italie, le 31 août prochain.