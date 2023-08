"N’achetez pas le matelas, on l’a foutu en l’air" : une employée licenciée pour avoir fait l’amour sur un lit d’exposition

L’homme ne s’est pas arrêté là puisqu’il a jugé bon de fournir des clichés de la vendeuse dévêtue à l’intérieur du magasin. Il a également laissé des commentaires lunaires sur la plateforme d’avis du site : “N’hésitez pas à acheter le matelas Darwin. Je l’ai testé une bonne dizaine de fois avec la vendeuse du magasin de Boulogne-sur-Mer, il est top mais n’achetez pas celui d’expo on l’a foutu en l’air !”

L’histoire ne s’arrête pas là

Ne niant pas les faits, l’employée a présenté sa démission avant de se rétracter. Elle sera finalement licenciée deux semaines plus tard pour faute grave.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Une fois devant le tribunal, l’ancienne employée va nier coûte que coûte les faits reprochés et va même demander des dommages et intérêts. Ajoutez à cela, une plainte contre son ancien amant qu’elle accuse de harcèlement et de menaces de mort, lui-même ayant déjà été viré pour faute grave par Le Roi du Matelas en 2013.