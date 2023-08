Selon les chercheurs, les girafes héritent de ces motifs de leur mère. Cette particularité du pelage n'a pour l'instant pas été expliquée chez cette girafe, mais a permis de mettre en lumière cette espèce menacée. "La couverture internationale de notre bébé girafe sans taches a créé un coup de projecteur indispensable sur la conservation des girafes", a déclaré le fondateur du zoo de Brights, Tony Bright.

La girafe unie ne porte pas encore de nom et les visiteurs sont invités à voter parmi cette liste : Kipekee (qui signifie “unique” en swahili), Firayali (“inhabituel”), Shakiri (“la plus belle”) et Jamella (“d’une grande beauté”).