La fille d'Alizée partage des photos inédites du mariage de sa maman

Toutes deux vêtues de somptueuses robes en dentelle, on voit la mère et sa fille complices et proches l'une de l'autre lors de cet événement majeur.

En légende de son post, Annily a laissé un tendre message à l’attention de sa mère. “Joyeux anniversaire maman, je t’aime” a écrit la fille de Jérémy Chatelain. Visiblement touchée par le geste de son aînée, Alizée a commenté à son tour : “Je t’aime ma fille.” Un gage du lien fusionnel qui unit mère et fille depuis maintenant dix-huit ans.