Charlize Theron défigurée par un lifting raté ? L'actrice répond

Charlize Theron est revenue dans une interview sur les remarques que peuvent faire le public et les médias sur l’évolution de son visage. L’égérie de la maison Dior semble en tout cas heureuse d’embrasser cette évolution naturelle. “Mon visage change, et j’aime que mon visage change et vieillisse. Les gens pensent que j’ai subi un lifting”, a-t-elle poursuivi. “Ils se demandent: "Qu’est-ce qu’elle a fait à son visage?" Je leur réponds: "Je vieillis, c’est tout!" Cela ne veut pas dire que j’ai eu recours à de la chirurgie esthétique, et que ça a mal tourné. C’est juste ce qui arrive quand on prend de l’âge.”