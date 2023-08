L’alerte a été donnée par deux employés qui accusent leur patron, un vigneron de la Marne, d’avoir produit près de deux millions de bouteilles de faux champagne. La Répression des fraudes française est saisie et une enquête est envisagée par les autorités.

Concrètement, le vigneron Didier Chopin est soupçonné d’avoir importé des vins d’Ardèche ou encore d’Espagne pour y ajouter du CO2 et de la liqueur, et le faire passer pour du champagne, selon une information de l’Union.

1,8 million de bouteilles vendues

Une employée embauchée en mai 2021 dénonce au micro de France Bleu la vente de jusqu’à 1,8 million de bouteilles de faux champagne. Ce stratagème aurait commencé au moment où les banques ont arrêté de soutenir le producteur.

”En juin 2022, Didier Chopin me téléphone pour me dire qu’il a obtenu un contrat de 800 000 bouteilles de vin pétillant”, confie l’ancienne employée. Les bouteilles sont alors remplacées, des bouchons de champagne sont ajoutés et “la boisson change d’aspect”.

De son côté, le producteur évoque des accusations “infondées”.