Amandine Pellissard, reconvertie dans le X après “Familles nombreuses, la vie en XXL”, donne des nouvelles de sa fille, née avec trois mois d’avance

”Elle a pris 10 grammes, la courbe pondérale s’inverse”

Comme à son habitude, Amandine Pellissard évoque quotidiennement sa vie sur les réseaux sociaux. Ce samedi 12 août 2023, soit une semaine après son accouchement, elle a ainsi donné des nouvelles de petite Maéna née avec un poids de 810 grammes, y évoquant des nouvelles rassurantes quant à l’état de santé de sa fille.

”Je vais rentrer chez moi”, a déclaré la mère de famille dans une story publiée sur le réseau Instagram. “Je suis trop heureuse de retrouver mes enfants, ma maison. Ma vie désormais se partagera entre la maison et l’hôpital auprès de ma pépette. Là, je vais aller voir Maéna, donner mon lait. Et je vais demander à prendre un petit linge qu’elle a dans son incubateur pour avoir son odeur. […] Pour avoir sa petite odeur avec moi à la maison. […]” Et l’ancienne star de la télévision de préciser qu’elle va apporter à sa fille du linge lui appartenant “pour qu’elle ait l’odeur de sa maman aussi”, a-t-elle précisé. “[…] Ça y est, elle a repris du poids (NDLR : elle en avait perdu il y a quelques jours). Elle commence à prendre du poids. Elle a pris 10 grammes. Donc, c’est bien. La courbe s’inverse. Cette fois-ci, c’est parti pour une ascension fulgurante dans la courbe pondérale, on va dire. On l’espère. […] On est au taquet pour elle.”

”Elle a fait une ou deux petites bradycardies”

Dans la nuit du 10 au 11 août, le nouveau-né avait fait quelques frayeurs à ses parents. “[…] Elle a fait une ou deux petites bradycardies, pas violentes mais bon c’est dû à son immaturité”, a-t-elle raconté. “Quand ça arrive, l’équipe intervient rapidement et elle récupère tout de suite. Cet après-midi, elle m’en a fait une quand on était en peau à peau, je la stimule un peu en lui frottant le bras ou en la grattant sous le pied et elle se reprend tout de suite.”

”On a quelque chose à vous annoncer ce samedi soir”

Et Amandine Pellissard de préciser qu’elle et son mari ont “quelque chose à vous annoncer ce (samedi) soir, en fin de journée”. Vont-ils participer à une nouvelle émission ?