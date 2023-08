Un mystérieux totem de 2 mètres a surgi de terre au Royaume-Uni, et personne n’en connaît l’origine

D’où sort cette pièce de 2,4 mètres de haut (soit 8 pieds), au bout de laquelle la représentation géométrique d’un visage est sculptée ? Que signifie sa présence en tant que telle, à cet endroit ? Et pourquoi avoir gravé un nom si curieux dans le bois, alors que nous sommes ici en Angleterre?

L’un des premiers à se saisir de ce mystère est un historien et spécialiste des folklores de l'université d'Oxford, Francis Young qui a émis une hypothèse auprès de The Guardian : “Perkūnas est peut-être mieux connu comme un dieu balte. C’est un nom lituanien. Et c’est le même que le dieu slave 'Perun'. Il est l’un des trois ou quatre principaux dieux de la mythologie balte, mais pas le plus important. Ce personnage est similaire à Thor et se sert également d’un marteau.” révèle l’historien d’Oxford, qui ajoute que cette sculpture mystérieuse ressemble beaucoup aux totems érigés par des missionnaires chrétiens au 15e et XVIe siècle en Lituanie. À l’époque, ce pays était le dernier à résister à la généralisation de la religion catholique en Europe. Il était par ailleurs le dernier à cesser de pratiquer le paganisme (un mot utilisé par les Chrétiens au sujet des religions "déclinantes", selon eux. La Lituanie a été polythéïste).

Selon Jerzy Sikora, un archéologue médiévaliste polonais de l’Université de Łódź, cette sculpture ressemble à une oeuvre du 10è siècle qui incarne Svetovit, un dieu slave de l’abondance et de la guerre, trouvé en Pologne en 1974.

Un ou une artiste inconnue

Du côté de la réserve naturelle de Capel-Le-Ferne, la volonté est orientée sur un jeu de pistes avec l’auteur ou l’autrice de cette œuvre. Le responsable de la fondation Kent Wildlife Trust émet l’hypothèse que ce totem a été installé proche de ce sentier pédestre pour protéger une espèce d’oiseaux réintroduite dans la zone peu de temps avant. Il s’agit d’ailleurs des craves à bec rouge, par ailleurs nichés près de la presqu’île de Crozon, dans le Finistère en France, selon Ouest-France.

Mais pour préserver ce totem en l’état, la fondation a expliqué sur ses réseaux sociaux avoir besoin d’un permis de construire. Il serait attribué a posteriori par le “Dover district council”. Pour cette raison, elle appelle sa communauté à faire un don via un page Facebook dédiée et a invité publiquement l’artiste a se manifester… La bouteille semble toujours flotter dans la Manche.