Une écrivaine découvre des livres écrits par intelligence artificielle… vendus sous son nom

Les livres avaient même des titres similaires et des thèmes identiques à ceux déjà publiés par l’auteure américaine. Après avoir inspecté ces livres, l’auteure a conclu que “cela avait été principalement, sinon entièrement, généré par l’IA”.

Si Friedman, après s’être plaint du problème, a vu les faux retirés de la boutique du géant de la vente en ligne, ce type de problèmes est en train de devenir de plus en plus commun, à l’image de ce qui est en train de se passer dans d’autres industries culturelles. Créer de longues pages de contenu écrit, quel qu’il soit, est en effet de plus en plus facile et peu coûteux. Sous le billet de blog de Jane Friedman se plaignant du problème, de nombreux autres auteurs ont affirmé que la même situation leur était déjà arrivée.

La ligue américaine des auteurs espère une coopération avec les entreprises d’IA afin que les livres ne soient plus des modèles pour la génération de contenu par la suite. En juillet dernier, plus de 8.000 auteurs demandaient dans une lettre ouverte aux grands acteurs de l’intelligence artificielle, dont Mark Zuckerberg, Sam Altman et Satya Nadella, de “limiter les dégâts”, tant leur profession semble en danger face à une technologie capable de copier et créer sans fin.