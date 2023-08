Aux États-Unis, une voiture décolle et se plante dans le premier étage d’une maison (photos)

Une fois retirée, la voiture a laissé d'importants dégâts. ©Facebook - Junction Fire Company

Les policiers ont expliqué la bizarrerie par un petit pont à proximité de la maison. Le conducteur aurait profité de la pente et a ainsi décollé vers le haut de la maison. Les faits restent difficiles à expliquer pour les forces de l’ordre, mais elles évoquent tout de même un geste intentionnel, sans donner plus d’information. Le conducteur était légèrement blessé et a dû être hospitalisé alors que le résident est indemne, se trouvant alors au rez-de-chaussée. Les pompiers ont également déployé une énorme bâche pour protéger la maison d’une tempête à venir.