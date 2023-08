Mordu par un chat errant, il est infecté par une bactérie inconnue

On le sait, les chats véhiculent de nombreuses bactéries et leurs morsures peuvent parfois prendre des proportions impressionnantes. En 2020, un homme britannique de 48 ans s’est rendu aux urgences suite à plusieurs morsures d’un chat errant. Après un premier traitement à base d’antibiotiques, l’homme a dû retourner à l’hôpital 24 heures plus tard. Les médecins ont découvert que ses mains étaient infectées par une espèce bactérienne jamais vue auparavant.