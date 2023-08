Un phoque perdu dans les canaux de Bruges (vidéo)

"Les pompiers et les services de la ville ont été rapidement informés et ont suivi la situation de près. La navigation a également été sollicitée pour ajuster la vitesse et être aux aguets", explique la bourgmestre par intérim Minou Esquenet (CD&V). "Selon les éclusiers, l'animal nage dans la région depuis environ deux semaines déjà. L'animal s'est clairement amusé ici."

La Ville de Bruges a finalement pris contact avec le centre de réadaptation des phoques pour trouver une solution. "Pour garantir au mieux le bien-être de l'animal, Sea Life Blankenberge a décidé de reconduire le phoque en direction de la mer cet après-midi, en compagnie des pompiers."