Bronzer grâce à de la bière ? Les spécialistes alertent face au “Beer Tanning”, cette pratique dangereuse popularisée par TikTok

C’est une des tendances les plus virales de l’été sur TikTok : le “Beer Tanning” (ou le bronzage par la bière, en français) rencontre un énorme succès sur le réseau social chinois. Selon de très nombreux internautes, s’asperger le corps d’une petite mousse avant de s’exposer au soleil permettrait d’obtenir un plus beau teint. Et ce, grâce au houblon qui augmenterait la production de mélanine.µ