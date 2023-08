La première sortie publique d'un homme "qui a toujours voulu être un chien" fait fureur (vidéo)

Ne vous êtes vous jamais demandé ce que serait une journée dans la peau d'un chien? Toco, un Youtubeur japonais, a souhaité passer du rêve à la réalité ces derniers mois. Alors qu'il avait "toujours rêvé d'être un chien", le Japonais a dépensé près de deux millions de yens, soit presque 13.000 euros, pour se faire confectionner un costume plus vrai que nature. Annoncé il y a plus d'un an, ce défi hors du commun s'est concrétisé ces derniers jours, et Toco a fait une première apparition publique depuis.