"Je le répète, je suis un ours malais !" : un zoo chinois dans la tourmente après avoir été accusé de présenter un humain déguisé (vidéo)

Beaucoup d’internautes ont fait part de leur surprise quant à l’allure humaine de l’animal, voire aux petits replis de peau sur le bas du dos qui pourraient faire penser à un déguisement un peu trop grand.

“Apparemment, vous n’avez vraiment pas beaucoup de connaissances sur moi”, a écrit le zoo dans un communiqué humoristique, rédigé du point de vue de ce petit ours malais femelle.

“Le directeur du zoo m’a appelée hier soir après le travail, pour me demander si je ne flemmardais pas et si je n’avais pas trouvé une bête à deux pattes pour me remplacer”, y affirme l’ourse, nommée Angela. “Certaines personnes pensent que la manière dont je me tiens debout est trop humaine […]. Donc je le répète encore une fois : je suis un ours malais ! Pas un ours brun !”.