Attention si vous êtes en vacances sur les côtes françaises, une tempête estivale énorme arrive mercredi

”Dans la matinée de mercredi, les vents de sud-ouest à ouest se renforceront sur la Bretagne, soufflant à près de 100 km/h en bord de mer et 80 km/h dans les terres”, indique ainsi le site météo, qui ajoute que “ces valeurs ne sont pas anodines au cœur de l’été et compte tenu de la fréquentation touristique (campeurs, randonneurs, baigneurs…)”.

La tempête se déplacera ensuite vers le nord du Pays, touchant d’abord la Normandie, la côte picarde puis le nord du pays et la Côte d’Opale. ” On attend des pointes à 100 km/h sur le Boulonnais et les collines de l'Artois et 80 km/h entre l’est parisien, la Champagne, la Lorraine, les Ardennes”, précise le service météo.

Locaux comme touristes sont donc invités à être prudent pour l’ensemble de la journée de mercredi.