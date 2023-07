”Pas d’honneur pour les violents”, répète la chanteuse belge Lio, 20 ans après la mort de Marie Trintignant, tuée par Bertrand Cantat

Ce mardi 1er août 2023 marquera le 20e anniversaire de la mort de l’actrice Marie Trintignant, tuée par les coups de son compagnon Bertrant Cantat à Vilnius en 2003. Vingt ans plus tard, la chanteuse belge Lio prend la parole dans une interview accordée au journal français Libération et publiée ce jeudi 27 juillet 2023. Parce que Marie Trintignant était son amie. “Un soleil”, précise-t-elle au cours de cette interview. “Quelqu’un qui aimait les gens avec une tendresse, un amour, une générosité folle. C’était une gourmande. Quelqu’un qui avait beaucoup de force, tout en étant suave et douce. […] Elle était une poésie, une mère incroyable. […]”