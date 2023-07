”Merci à celles et ceux qui m’ont sauvé la vie” : après une grave opération, Julien Doré partage des photos de Jean-Marc, son chien (vidéo)

Les fans du chanteur français Julien Doré le savent. Celui qui s’est fait connaître en remportant la cinquième saison de Nouvelle Star en 2007 a un fils de deux ans, mais aussi deux chiens prénommés Simone et Jean-Marc. Deux Bergers Blancs Suisses qu’il a adoptés en novembre 2018 et qui sont de véritables stars sur les réseaux sociaux, le chanteur leur ayant créé un compte Instagram depuis avril 2021 et qui compte déjà plus de 140.000 abonnés.