Le mari d’Amandine Pellissard, l’ancienne star de “Familles nombreuses : la vie en XXL” (TF1) reconvertie dans le X, va mieux

”Les nouvelles ne sont pas top aujourd’hui”, expliquait-elle. “Vous savez qu’Alexandre a des problèmes au niveau de sa jambe droite, il avait fait une phlébite il y a un peu plus d’un an. Il avait été pris en charge à l’hôpital et il était sorti avec des anticoagulants injectables à prendre pendant un mois et demi et qui étaient administrés par une infirmière qui venait à domicile tous les jours”, ajoutait-elle.

Le père de famille devait se faire opérer “cet hiver” avant de finalement changer d’avis. Et cela a malheureusement eu des conséquences. “Ce matin (NDLR : lisez jeudi), on s’est levé et il ne pouvait même plus poser sa jambe par terre donc je lui ai dit d’aller aux urgences. Évidemment il ne voulait pas…”, poursuit-elle.

Souffrant à nouveau et étant manifestement en train de faire une nouvelle phlébite, Alexandre avait finalement dû être transporté à l’hôpital. “Avant le caillot était localisé dans le mollet et là a priori il est remonté au niveau de la cuisse. Je ne suis pas médecin mais j’ai peur car dans la cuisse il y a quand même l’artère fémorale, et si le caillot continue à migrer après ce sont les poumons et le cœur”, disait-elle encore. “Je suis hyper angoissée […] J’ai peur pour lui. Je l’aime, je ne veux pas le perdre.”

Le couple prépare le cadeau d’anniversaire de l’un de ses enfants

Fallait-il néanmoins s’inquiéter comme l’a fait Amandine Pellissard ? Parce que tout semble désormais aller beaucoup mieux. Dans une nouvelle vidéo postée dans sa story ce dimanche 30 juillet, on peut y voir Alexandre marcher dans la maison avec un bas de contention à la jambe droite. Avant de préparer le cadeau d’anniversaire de l’un de ses enfants. Bref, il boite toujours mais il va mieux.