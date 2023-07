Incroyable en Californie : un ours se rafraîchit confortablement dans une piscine (vidéo)

L’animal semblait à l’aise dans l’eau, selon la vidéo publiée par les policiers du département de Burbank, près de Los Angeles. Il serait ensuite reparti par lui-même vers la forêt.

Les policiers du département de Burbank ont publié plusieurs conseils pour éloigner les ours. La population doit notamment éviter que les poubelles soient accessibles pour l’animal, en de plus retirer toute sorte de nourriture destinée aux animaux de compagnie et aux oiseaux.