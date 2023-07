L’adorable vidéo d’Amir avec ses enfants au supermarché : il l’a lui-même publiée sur Instagram

On se souviendra d’ailleurs qu’il avait fondu en larmes en lui dédiant sa victoire à La chanson de l’année sur TF1.

Aujourd’hui, Amir semble aller mieux. Ce vendredi, il a ainsi partagé sur Instagram une vidéo attendrissante prise en famille pour le plus grand bonheur de ses fans. Alors qu’il est en train de faire ses courses dans un supermarché, on le voit danser avec son fils aîné, Mikhaël, sur une chanson de Doc Gyneco pendant que son deuxième garçon, Or, fait une sieste dans sa poussette. Le petit garçon, né en février 2019 de son mariage avec Lital Haddad, a déjà tout de son papa, surtout ses talents de danseur.

Et les commentaires en dessous de la vidéo sont élogieux. “Le sens du rythme, de père en fils”, écrit une de ses fans. “J’adore le duo. Trop mignon, votre fils”, enchaîne une autre.

Une vidéo à découvrir absolument.