Un chien découvert dans un champ de maïs métamorphosé après un toilettage (vidéo)

Le pauvre toutou, âgé d'environ six ans, avait une fourrure épaisse et extrêmement emmêlée depuis plusieurs années, et avait désespérément besoin d'une intervention humaine pour retrouver la joie de vivre.

"Nous n'arrivions pas à savoir si c'était la patte? Est-ce la queue? Est-ce une oreille? Qu'est-ce que c'est?", a expliqué Tori Houston de la SPCA.

Le toutou, rebaptisé "Matt" en raison de son pelage emmêlé, présente le pire cas de négligence envers un chien jamais rencontré par l'association.

L'animal a été transporté d'urgence dans une clinique animalière et a dû être mis sous sédatif pour que les vétérinaires puissent lui enlever près d'1,5 kilos de poils sales, ce qui représentait un poids énorme pour ce chien de six kilos. Sa peau était très abîmée et il souffrait d'anémie et d'infections oculaires.

Après s'être réveillé comme un nouveau chien, Matt a fait sa première promenade sans le poids excessif de son pelage et a remué sa queue de joie.

Une fois ses soins terminés, il sera proposé à l'adoption pour retrouver un foyer chaleureux et définitif.