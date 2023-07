Quand un fugitif est retrouvé grâce aux aboiements d'un chien (vidéo)

"Cet homme s'est levé et je lui ai demandé ce qu'il faisait ici et il m'a répondu qu'il campait. Non, c'était Michael Burham", a raconté Ron Ecklund.

Le couple a ensuite appelé la police, qui a mobilisé d'importantes forces et capturé le fugitif de 34 ans, fatigué et épuisé, après l'avoir poursuivi à travers les bois.

Burham s'était échappé de la prison du comté de Warren le 6 juillet à l'aide d'une corde fabriquée avec des draps. Il était détenu pour incendie criminel et cambriolage avec une caution fixée à un million de dollars.