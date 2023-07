Le bulletin simple coûte 2.5 euros par combinaison et par tirage. Le jeu se fait entre 1 et 6 combinaisons. Chaque grille comporte 50 chiffres et 12 étoiles. Vous devez cocher 5 numéros et 2 étoiles par grille. Il est possible d’augmenter ses chances de gagner en choisissant le nombre de tirages auxquels vous souhaitez participer.