YouTube : comment Alan FoodChallenge, connu pour manger en grande quantité, s’est discrédité en direct après avoir été accusé de tricher

Filmé en direct, le challenge du jeune Français devait lui permettre de prouver à toute sa communauté qu’il ne truquait pas ses vidéos, comme l’assure un autre YouTubeur. En vain…

Selon le créateur de contenu Théo Malini, Alan FoodChallenge recracherait une partie des aliments qu’il ingurgite dans ses vidéos. À l’aide de quelques coupures opportunes et quelques effets visuels, les internautes n’y verraient que du feu.

Bien décidé à faire taire les critiques, Alan FoodChallenge avait donc décidé de prouver sa bonne foi en direct, sur Twitch, en avalant plusieurs giga tacos, comme il l’avait déjà fait dans une précédente vidéo. Mais malheureusement pour lui, son estomac n’a pas tenu. De quoi donner raison à ceux qui doutent de ses performances.

Vu par plus de 100.000 viewers, et partagée par plus d’internautes encore, le direct d’Alan FoodChallenge risque de porter un sacré coup à son activité. Et ce, d’autant plus que le principal intéressé a reconnu entre deux bouchées qu’il avait déjà truqué deux vidéos – et non pas une, comme il le prétendait – par le passé.