En effet, en Angleterre, du côté de Stourbridge, Neville Linton achète un sachet de brocolis dans un magasin Aldi. En rentrant chez lui, il met le sachet au réfrigérateur et deux jours plus tard, quand il ouvre le sachet, c’est le choc : un serpent, vivant, est présent dans le fameux sachet !

D’abord effrayé par la découverte, l’homme de 63 ans parvient finalement à ramener le sachet au supermarché avec l’aide de sa soeur, Ann-Marie Tenkanemin, malgré une phobie des reptiles. Et d’après une inspection du sac, il semble qu’il était là à partir du moment où les brocolis ontété emballés.

Bonne nouvelle, le serpent, un d’eau Viper Natrix maura ou un jeune spécimen de Scala Rhinechis scalaris, est a priori inoffensif face à l’homme et préfère faire le mort que de s’y attaquer. Si le serpent a été placé en bonne santé dans un zoo, Neville Linton a de son côté décidé d’attaquer le magasin en justice suite à la frayeur vécue et réclame des dommages et intérêts.