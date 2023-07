Envie d’un Big Mac pour votre mariage ? En Indonésie, McDonald’s se lance dans des buffets pour un peu plus de 200€

Qui n’a jamais rêvé d’un bon McDo pour son mariage ? Non, vraiment ? Et bien pourtant en Indonésie, c’est désormais possible. Si ça peut paraître surprenant aux premiers abords, pour 3,5 millions de roupies indonésiennes, soit 215€, la célèbre enseigne de fast-food propose un service de “traiteur”. À ce prix-là, il est envisageable de proposer aux invités plus de 200 hamburgers ! La seule obligation étant de commander 200 pièces.