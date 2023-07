Britney Spears “giflée” par la sécurité de la nouvelle star de la NBA Victor Wembanyama

Actuellement à Las Vegas pour disputer la Summer League de NBA, le joueur des Spurs fait face à une véritable “Wemba-mania”, lui qui est considéré comme un des plus grands talents de l’histoire du basket.

Ce mercredi, le basketteur a été impliqué dans un évènement un peu spécial dans sa jeune carrière. En effet, un incident entre la sécurité du joueur s’est déroulé ce mercredi impliquant la chanteuse Britney Spears. Selon le média TMZ, qui a sorti en premier l’information, la chanteuse a en effet été giflée par un membre de la sécurité du joueur de l’équipe texane, alors qu’elle réclamait un selfie.

guillement Je n’ai pas vu ce qui s’est passé

Le joueur français a assuré ne pas s’être rendu compte de la scène. “Il y avait une personne qui m’appelait, mais la sécurité m’avait dit de ne pas m’arrêter au milieu des gens. Cette personne m’appelait ‘Monsieur, Monsieur’et elle m’a attrapé par derrière. Je n’ai pas vu ce qui s’est passé parce que je marchais tout droit et que je ne me suis pas arrêté. Cette personne m’a attrapée par derrière – pas sur mon épaule, elle m’a attrapé par derrière. Je sais juste que la sécurité l’a repoussée. Je ne sais pas avec quelle force”.

Britney Spears en colère

En rentrant à l’hôtel, “Wemby” a appris qu’il s’agissait de… Britney Spears. “Je n’ai rien su pendant quelques heures, mais quand je suis rentré à l’hôtel, j’ai pensé que ce n’était pas grand-chose, qu’il n’y avait pas de problème. J’ai pensé que ce n’était pas grave, puis la sécurité des Spurs m’a dit que c’était Britney Spears. Au début, j’ai pensé que c’était une blague, mais il s’est avéré que c’était elle. Je n’ai même pas vu son visage. J’avais juste continué à marcher tout droit.”

guillement Il m’a quasiment mis à terre et j'en ai perdu mes lunettes

”Je l’ai simplement touché sur l’épaule, et un gars de la sécurité m’a mis une gifle sans me regarder, devant tout le monde. Il m’a quasiment mis à terre, et j’en ai perdu mes lunettes. Je n’ai pas reçu d’excuses publiques du joueur, de la sécurité ou de la franchise. J’espère qu’ils le feront… Je suis moi-même abordé tout le temps par les gens, et jamais les membres de ma sécurité n’ont frappé quelqu’un. C’est important que les personnes médiatisées traitent tout le monde avec respect”, a écrit la chanteuse de 41 sur ses réseaux sociaux.