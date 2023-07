Les adieux de la journaliste Catherine Matausch coupés par la pub : “Les accidents font partie de la vie”

Le message entier a ensuite été diffusé durant le JT de France 2, grâce à son collègue Laurent Delahousse, qui a salué le départ de la journaliste.

À Télé-Loisirs, Catherine Matausch dit n’avoir pas réalisé directement avoir été coupée. “C’est le directeur de l’information qui m’en a parlé et qui a tout de suite eu l’idée de diffuser la partie manquante sur France 2, chez Laurent Delahousse qui est mon voisin de palier à la télé ! […] Il m’a offert un joli bouquet, il a été très élégant. Être confraternel, c’est tellement important, on a besoin dans cette société où les gens se détestent de plus en plus, d’être solidaires, fraternels, bienveillants, ça rapproche. Finalement, j’étais ravie que la partie manquante soit lancée par lui, je trouvais que c’était un joli signe”.

Plus loin, la journaliste précise qu’elle n’en veut absolument pas à la régie d’avoir coupé ses adieux. “Je peux être exaspérée pour d’autres choses. Mais là, j’étais tellement dans le bonheur de partager ce moment avec tout le monde que j’étais dans le moment présent. Cet incident était déjà un moment passé. Je suis restée dans le présent et j’ai eu le plaisir de regarder en direct le 20h de Laurent Delahousse au moment où nous étions tous réunis pour un pot. Ce sont des erreurs, les accidents font partie de la vie. Une fois que c’est fait, c’est fait, on passe à autre chose”.

La journaliste a décidé de quitter son poste après que France Télévisions a décidé de remplacer les éditions nationales des journaux de France 3 (le 12/13 et le 19/20) par des JT conçus en région.

Il y a un an, en juin 2022, Catherine Matausch révélait être atteinte d’un cancer du poumon.