La grande championne du jeu “Les 12 coups de midi” : “Je vais pouvoir concrétiser un projet qui me tenait à cœur”

Comme elle l’a dans un premier temps déclaré, elle ne s’attendait pas à connaître un tel parcours. “Je ne m’étais pas fixé d’objectif”, a déclaré la mère de famille à Télé Star. “Mais c’est tellement compliqué physiquement et psychologiquement que j’étais soulagée d’y arriver, d’autant que ma grande peur au départ c’était d’être éliminée au premier jeu du jour un.”

”Je veux que cette maison reste dans la famille”

Avec ses gains, elle envisage de réaliser un projet très touchant. “J’ai été très gâtée, ce qui va certainement me permettre de concrétiser un projet qui me tenait à cœur mais que je ne pouvais pas financer jusqu’ici, à savoir racheter la maison de ma grand-mère quand elle ne sera plus là, parce que j’y ai d’excellents souvenirs d’enfance. Et je veux qu’elle reste dans la famille.”

Invité sur le plateau de l’émission C à vous le mercredi 28 juin 2023 sur France 5, Jean-Luc Reichmann n’avait pas manqué de faire l’éloge de Céline, championne actuelle des 12 coups de midi.

”Elle s’est vraiment ouverte comme une fleur et c’est ça qui est beau”, a-t-il dit. “Elle était toujours dans l’ombre de son mari, qui est un ex-grand candidat de jeu télévisé. Et puis progressivement, elle nous a parlé de sa vie. Elle ne pensait pas nous dire tout ça. Elle a été beaucoup agressée quand elle était ado. Il y a sa petite fille qui est là, il y a son mari, et chaque maître de midi a son histoire.”