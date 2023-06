En fugue depuis plus d’un mois, Laura Bohan revient chez elle après avoir vu l’émission “Appel à témoins”

Et selon “Le Parisien”, c’est justement en regardant l’émission “Appel à témoins” que la jeune Laura a décidé de donner des nouvelles à sa famille. “On est soulagé. Depuis son retour, l’ambiance familiale est plus sereine après les cinquante jours de stress que nous venons de vivre, explique Stéphane Bohan, le père de l’adolescente. Il y a une dizaine de jours, Laura a fait des recherches sur Internet et elle est tombée sur un extrait d‘Appel à témoins où elle nous a vus. Notre participation a été déterminante pour elle car elle a compris qu’on la cherchait et cela a permis qu’elle reprenne contact avec nous. ”

Selon ses parents, Laura Bohan est partie suite “à un coup de cafard” et parce qu’elle voulait faire la fête chez une de ses amies. Mais une fois arrivée là-bas, elle a bu et a pris des produits illicites suite à la pression exercée par les gens avec elle.

Après l’identification et la mise en examen du chauffard soupçonné d’avoir fauché Tessa Raimbault, voilà donc l’émission de M6 auteure d’un deuxième exploit. Preuve que la télévision peut encore se montrer importante dans la vie des gens.