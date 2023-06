La sœur de Courtois avec un brassard… de capitaine et des mariés déchaînés : la fête a été totale pour Thibaut Courtois et Mishel Gerzig (VIDEO)

Pas de problème de ce côté-là, les convives ont été bien accueillis. En effet, ils ont tous reçu une bouteille de champagne au nom des deux mariés.

Grand fan de Tomorrowland, Thibaut Courtois avait tout prévu pour que sa fête ressemble à un mini-festival. Pour animer cette soirée, El Muro a fait appel au célèbre DJ Martin Garrix. Notamment connu pour son célèbre tube “Animals”, il a mis le feu à la fête et a fait danser toute la foule. Dont les deux mariés qui n’ont pas hésité à se retrouver à plusieurs reprises derrière la cabine du DJ. De quoi bien entendre le son, mais aussi prendre le pouls d’une fête en leur nom.

Instagram ©Instagram

Instagram ©Instagram

Le portier n’a d’ailleurs pas hésité à prendre un canon à fumée à plusieurs reprises pour mettre un peu plus d’ambiance et faire monter la température. Il y a également eu d’autres moments plus personnels. Comme cette danse sur le son plus triste d’Ed Sheeran où les deux tourtereaux ont vécu un moment un peu plus intimiste. Comme tout mariage réussi, la fête s’est terminée très tard. A six heures du matin, les derniers fêtards disaient au revoir aux jeunes mariés.

Le moment polémique : Valérie Courtois avec un brassard de capitaine

Autre moment fort de la soirée : la moquerie de Valérie Courtois envers les Diables rouges. En effet, la sœur du Belge de 31 ans n’a pas hésité à porter… un brassard pendant la soirée. Un clin d’oeil à la récente polémique qui entoure le gardien avec la sélection nationale. Pour rappel, Courtois avait quitté le dernier rassemblement avant le dernier match remporté en Estonie. Lui avait expliqué cela par une blessure, tandis que Tedesco avait annoncé publiquement que c’était par frustration. Le coach allemand a choisi de donner le brassard à Romelu Lukaku plutôt qu’au gardien du Real Madrid. Un choix qui n’avait pas été du tout compris par l’ex-portier de Chelsea. Sur Instagram, il s’était expliqué en ajoutant qu’il n’avait pas du tout apprécié la sortie du sélectionneur. De quoi remettre en doute son avenir en équipe nationale ? L’avenir nous le dira. Mais la petite blague de Valérie Courtois ne devrait pas faire rire les dirigeants de l’Union belge et encore moins Domenico Tedesco.