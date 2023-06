"Sales Flamands": la compagne de Georges-Louis Bouchez (MR) s’emporte après qu’ils aient été traités de 'sales wallons' par des cyclistes à Knokke

Une vidéo filmée par des jeunes et relayée sur le site Web du quotidien flamand Het Laatste Niews est devenue virale. On y voit le président du MR Georges-Louis Bouchez et sa petite-amie Lucie Demaret impliqués dans une discussion houleuse avec des cyclistes à Knokke. Bouchez est violemment poussé par un homme. La copine de Bouchez s’emporte et crie “sales Flamands”, "vous n'êtes que des paysans flamands". “Ils avaient d’abord dit que nous étions des 'sales Wallons' et qu’il fallait retourner en Wallonie”, raconte Georges-Louis Bouchez à nos confrères.