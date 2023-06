Le prince Harry souhaitait interroger Trump et Poutine sur leurs traumatismes de jeunesse dans un podcast

Le prince Harry et Meghan Markle pris en chasse par des paparazzis: "Imprudent et irresponsable", selon le maire de New York

Eric Adams, le maire de New York, a qualifié d'"imprudent et irresponsable" le fait que des paparazzis aient pris en chasse le prince Harry et son épouse Meghan. Le couple et la mère de Meghan, Doria Ragland, ont en effet été poursuivis pendant deux heures à New York dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué leur porte-parole.