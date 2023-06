Un policier en retard au travail roule trop vite, il est poursuivi à toute vitesse par un autre

Une drôle de course poursuite a eu lieu dans un quartier résidentiel d'Orlando, en Floride, a révélé le New York Post ce 14 juin 2023. Alors en patrouille, un policier aperçoit un autre véhicule de police, qui roule bien au delà des limitations de vitesse : 130 km/h au lieu de 70, sans gyrophare ni sirène allumés. Le policier local a alors poursuivi l'autre voiture à grande vitesse sur l'autoroute : "J'étais à plus de 160 km/h pour essayer de le rattraper" a-t-il confié ensuite.